Bakanlar Fakıbaba ve Demircan, Üreticilerin Sorunlarını Dinledi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sağlık Bakanı ve Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ile Samsun'da üreticilerin sorunlarını dinledi.

Fakıbaba ve Demircan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ziraat Öğretimi'nin 172. yılı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Daha sonra 19 Mayıs ilçesine geçen iki bakan, gül üretimi yapılan bir serayı ziyaret ederek, sera hakkında bilgi aldı, üreticiyle sohbet etti.

Serada makasla gül keserek, gazetecilere veren Fakıbaba ve Demircan, daha sonra çizmelerini giyerek, Bafra ilçesinin Türbe Mahallesi'nde lahana tarlasına girdi.

Burada kırmızı lahana hasadı yapan Fakıbaba ve Demircan bir süre üreticilerin sorunlarını dinledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine yönelik desteklerine değinen Bakan Fakıbaba, "Direkt olarak ürünü ekerken ve hasılatını alırken sizlere, başkalarına muhtaç olmamanız için net olarak destek veriyoruz. Pazar paylarının artması için biz de arkadaşlarla görüşeceğiz." dedi.

Fakıbaba, 2018 yılını buzağı ölüm oranlarının düşme yılı olarak ilan ettiklerini bunun için aşı ve aşılamalar, küpe ve küpelemelerin ücretsiz olacağını belirterek, yerli olmak kaydıyla 200 başa kadar büyükbaş hayvan kesimlerine, hayvan başı 250 liraya kadar destek vereceklerini de aktardı.

Buzağılara 750 liraya kadar destekleme verdiklerini anlatan Fakıbaba, "Biz et ithalatını buzağının büyümesiyle engelleriz. Aşılarını bedava yaptırıyorsun, küpeler bedava oluyor. Bu sene buzağılar ölmesin diyoruz. Buzağı ölüm oranları düşecek Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca stok yaparak, ürün fiyatlarının artmasına neden olanlarla da mücadele ettiklerini vurgulayan Fakıbaba, şunları söyledi:

"Mesela arpayı belli stokçular topladı. Üreticiden de çıktı. Adam kendi kafasına göre bir fiyat belirliyor. On kişi piyasayı belirliyorlar. Bu sefer hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak zorundasın. Piyasayı regüle etmek için elindeki silahımız nedir? Diyorsun ki 'ben bunu ithal ediyorum.' Zaten ithal kelimesini duyduğu an diyorlar ki 'fiyatları düşürdüm.' Fiyatlar düştüğü zaman biz de zaten diyoruz ki ithalat bitti. Yem fiyatlarının artışı da budur. Hem üreticinin hem aradaki sanayicinin hizmetindeyiz."

Bakan Fakıbaba, yaptıkları tüm düzenlemelerin üretici, esnaf ve sanayiciler için olduğunu bildirdi.