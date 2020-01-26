Bakanlar Elazığ'daki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı

26.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:21

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin yaşandığı Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettiklerini söyledi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Valilikteki kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kurum, depremin ardından sahada çalışmalara hızla başlandığını söyledi.

"Türkiye Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda 500 kişiyi aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz." diyen Kurum, Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası oluşturduklarını anımsattı.

Kurum, kriz masasında ilgili tüm bakanlıkların gelen talepler doğrultusunda cevap vermeye gayret gösterdiğini dile getirerek, bir vali yardımcısı koordinasyonunda şehirdeki hasar tespit çalışmalarının koordinasyonunun yapıldığını, hızla hasar tespitlerine ekiplerin yönlendirildiğini aktardı.

Vatandaşların bir an önce muhtarlar aracılığıyla kaymakamlıklara müracaat edebileceğini, kendilerinin de başvuru yapabileceğini ifade eden Kurum, "Müracaat edip bize bildirmeleri gerekiyor ki; biz de hızlı bir şekilde bu hasar tespitlerini yapıp, vatandaşlarımızın binasının durumunu tespit edip, eğer az hasarlı ise veya hasarsız ise duruma göre binaya geçmesine müsaade edebilmemiz açısından." dedi.

"Sivrice'de 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik"

"Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik. Acil yıkılması gereken 12 binamız var." ifadelerini kullanan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlarla ilgili Valilik kanalıyla tebligat yapıldı ve yıkım sürecini başlattık. Malatya ilimizde Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut. 529 ağır hasarlı, orta hasarlı 5, az hasarlı 199 binamız var.

Diyarbakır il ve ilçelerine baktığımızda Çermik ilçemizde 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı binamız var. Toplamda Diyarbakır il ve ilçelerinde 3 yıkık, 16 ağır hasarlı, 4 orta ve 232 de az hasarlı binamız söz konusu."

Altyapı hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kurum, depremin şiddeti sebebiyle birçok il ve ilçenin etkilendiğine işaret ederek, altyapılara ilişkin İller Bankası tarafından oluşturulan ekiplerin 58 yerel yönetimde saha çalışması yaptığını aktardı.

Altyapı hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, "Elazığ'da 20, Malatya'da 14, Bingöl'de 11, Tunceli'de 9, Diyarbakır'da da 4 yerel yönetim depremden etkilenmiştir. Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir. 2 belediyenin hasarları tamamen giderilmiştir. Elazığ ve Malatya'da 4 belediyenin tespit ettiğimiz hasarlarını yine belediyelerimiz ve İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle gidermekteyiz." diye konuştu.

Kurum, enkaz çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz barınma ihtiyacını kalıcı çözmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları başlattıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Bilhassa Mustafa Paşa Mahallemizde 2 yıkık binamızın olduğu yaklaşık 23 bin metrekarelik alanı arkadaşlarımız bugün sabah itibarıyla taramaya başladı. 57 bina var bu alanda. 641 konut 26 dükkandan oluşan bölgede bütün binalardan gezici laboratuvarlar, mevcut ve bölge illerinden yönlendirdiğimiz laboratuvarlarla örnek alarak durum tespit edilecek ve bu bölgede zemin artı 4-5'i geçmeyecek yöre mimarisine uygun konutlar inşa edilecek. Diğer taraftan yine Sürsürü Mahallesi'nde mevcut enkaz çalışmaları süren binamızda ve etrafındaki 14 bin 500 metrekarelik alanda 10 binada 184 konuttan oluşan sitelerde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Burada da hızlı bir şekilde binaların yapımına başlayacağız. Malatya Doğanyol'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bölgeye uygun tek katlı çelik konstrüksiyon ya da betonarme, yanında yine vatandaşlarımızın hayvancılık işlerini de yapabileceği ahırların da olduğu projeleri yapacağız."

Bakanlıklardan gereken yardımlar valiliklere gönderildi

Elazığ merkezde 400 rezerv konutun bulunduğuna dikkati çeken Kurum, bu konutları vatandaşlara verebilecek durumda olduklarını aktardı.

Kurum, "Bakanlıklarımız taşınma, kira yardımı, acil barınma ihtiyaçları için yardımları valiliklere gönderdi. Koordinasyonumuzda bu vatandaşlarımıza acil bir şekilde ödeneklerin aktarılmasını sağlayacağız. Bu süreçte inşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde, onlarla gönül birlikteliği içerisinde, yapım sürecini de onların rızası çerçevesinde yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Basın toplantısına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Kaynak: AA