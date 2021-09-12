Bakanlar Dönmez ve Çavuşoğlu, Bilecik'te STK temsilcileriyle buluştu - Haberler
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Bakanlar Dönmez ve Çavuşoğlu, Bilecik'te STK temsilcileriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakanlar Dönmez ve Çavuşoğlu, Bilecik'te STK temsilcileriyle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilecik'te sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle buluştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilecik'te sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle buluştu.

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılmak üzere Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve dün Eskişehir'de çeşitli ziyaret ve temaslarla bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir restoranda STK temsilcileriyle buluştu. Bakanları Bilecik Vali Vekili Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe belediye başkanları karşıladı. Ardından toplantının yapılacağı salona geçen ikili burada da masaları gezerek katılımcılara 'hoş geldiniz' dediler.

Öte yandan toplantı basına kapalı bir şekilde düzenlendi. - BİLECİK

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Haber: Bakanlar Dönmez ve Çavuşoğlu, Bilecik'te STK temsilcileriyle buluştu - Haberler
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