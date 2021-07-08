Bakanlar Dönmez ile Pakdemirli Bilecik'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanlar Dönmez ile Pakdemirli Bilecik'e geldi

Bakanlar Dönmez ile Pakdemirli Bilecik'e geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir takım ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılma üzere Bilecik'e geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir takım ziyaretler, açılışlar ve temel atma törenlerine katılma üzere Bilecik'e geldi.

Bilecikli olan Bakan Dönmez memleketine geceden gelirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabah Ankara'dan karayoluyla Bilecik'e geldi. Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli ilk olarak Bilecik Valiliğini ziyaret etti. Burada kendilerini Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakanlara Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından günün anlam ve önemine binaen hediyeler takdim edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliğin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret edecek, ardından merkeze bağlı Ulupınar Köyü'nde çilek ve lavanta hasadına katılacak. - BİLECİK

Bakanlar Dönmez ile Pakdemirli Bilecik'e geldi
Bakanlar Dönmez ile Pakdemirli Bilecik'e geldi
Bakanlar Dönmez ile Pakdemirli Bilecik'e geldi
Bakanlar Dönmez ile Pakdemirli Bilecik'e geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş İbrahim Selim Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Aykut Kocaman Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanlar Dönmez ile Pakdemirli Bilecik'e geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:09:00. #1.15#

title