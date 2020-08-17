BAKANLAR DEPREMİ SİMÜLASYONDA YAŞADI
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BAKANLAR DEPREMİ SİMÜLASYONDA YAŞADI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı.

BAKANLAR DEPREMİ SİMÜLASYONDA YAŞADI
17.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:42

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı.  Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.

Yeşilköy'de bulunan eğitim merkezinin açılış törenine iki Bakanın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı. Açılış törenin ardından iki bakan ve beraberindekiler merkezde incelemelerde bulundu. Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu eğitim binasını gezerek deprem simülasyonunu denedi. 12 Kasım 1999 Düzce depreminin similasyonunu deneyen Bakan Soylu, Kurum, Vali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, sanal deprem sırasında yere çökerek başlarını korudu. 60 saniye süren depremin ardından, Bakan Kurum deprem çantasını sırtına alarak simülasyondan çıktı. Daha sonra sel simülasyonu incelendi.

"DEPREMLE YAŞAMAYI, MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "60 saniye sürdü, 7.2 Düzce depreminin bir benzerini arkadaşlar simüle ettiler. Simülasyonda bile o sarsıntıyı 60 saniyeye yakın hissetmek hakikaten ürkütücü. Hayatınızda yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor. Böyle bir depremde eğer sağlam bir binadaysanız çıkıp bundan sonraki süreçte her halde yakınlarınızı ararsınız. Çok zor, sıkıntılı. Nüfusumuzun yüzde 66'sı, topraklarımızın yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yer alan bir ülkeyiz. Son 1 asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Depremle yaşamayı, mücadele etmeyi öğrenmek zorundayız. Bu anlamda bu eğitim merkezimiz hem deprem öncesinde hem sonrasında arama kurtarma faaliyetlerini yapacak arkadaşlarımızın eğitimi, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi adına çok önemli. İnşallah tüm Türkiye'miz, bütün milletimiz bir ve beraber şekilde depremle mücadele etmeyi öğrenecek. Hem şehirlerimizi, hem altyapılarımızı depreme hazırlıklı hale getirecek adımları da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atacağız. Biz de bakanlıklar olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

"AKLINDAN GEÇEN, İLK ÖNCE HER ÇOCUĞA BU EĞİTİMİ VERMEK OLDU"Bakan Soylu ise, "Bütün deprem fotoğrafları, depremde gördüklerimizin hepsi gözümün önünden geçti. Bir tek şey hissettim; belki de çocukluğumuzdan itibaren  almamız gereken en önemli eğitimlerden bir tanesi deprem anında ne yapmamız lazım geldiği. Çöküp kapanmamız ve sağlam bir yere tutunmamız konusundaki o ilk tavsiyelerin gerçekleştiği an aklıma geldi. Hiç tereddütsüz bunu yapmalıyız. Bize trafikte hep şöyle öğretirlerdi; karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakın. Bu bizim aklımızda kaldı. Çünkü ilkokuldan itibaren bize hep bu söylendi. Depremde veya diğer sel ve afetlerde de kafamıza bunun çakılması lazım, bütün çocuklarımızın bunu bilmesi lazım. Bunun defalarca tekrar edilmesi gerekir. Çünkü orada yapılabilecek bir doğru hareket, doğru adım belki de bir yangını engelleyecek, bir doğalgaz sızmasını engelleyecek. Kapattığınız bir şalter belki de bütün apartmanın yanmasını engelleyecek. Bunların her birisi önemli çünkü depremin sadece oluş anı yok. Depremdeki en temel problemlerden bir tanesi sonrası ve yangınlar. Bütün bunlar hepimiz için alınması gereken tedbirler. Bütün milletimize şunu söylemek istiyorum; biz bir deprem bölgesindeyiz, biz bir sel bölgesindeyiz, biz bir afet bölgesindeyiz, biz bir heyelan bölgesindeyiz. Evet ülkemizin her tarafına çeşitli şekillerde yansımış bu tür afet türleri ama yapmamız gereken çok açık. Burada eğitimimizle, aile içi eğitimlerle bunu tamamen birleştirmeliyiz. Aklından geçen, ilk önce her çocuğa bu eğitimi vermek oldu. İlk önce bu geçti çünkü o fotoğraflar aklımdan geçti. Deprem ve afet öyle bir şeydir ki hiçbir saniyesi bilinçli olmamayı affetmiyor, her saniyesinde bilinçli olmalıyız, öncesinde, anında ve sonrasında" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum ve Bakan Soylu açıklamalarının ardından merkezden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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