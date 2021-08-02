Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (2)
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Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (2)

Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (2)
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangının Gündoğmuş'un içine girmeden püskürtüldüğünü belirterek, "İyice soğutma yapmak lazım, geceden sonra poyraza dönebilir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangının Gündoğmuş'un içine girmeden püskürtüldüğünü belirterek, "İyice soğutma yapmak lazım, geceden sonra poyraza dönebilir." dedi.

Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tedbir amaçlı tahliye çalışmalarının devam ettiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Vali Ersin Yazıcı ve Kaymakam Hamza Özbilgi ile incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Bayraktepe'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'daki yangının Manavgat'ta, ardından Gündoğmuş'ta, Akseki'de başladığını, İbradı ilçesini de biraz etkilediğini söyledi.

Gündoğmuş'taki yangının güneyde Alanya'nın bazı mahallelerinde de etkili olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Geniş bir alanda 5 gündür arkadaşlarımız yangınla mücadelesini sürdürüyor. Gündoğmuş'taki kırsalda başlayan yangın, ilçenin yakınındaki mahalleri de etkiledi. Senir, tarihi bir mahalle. Yangın dün gece oraya geldi, uçaklarımız ve helikopterimiz müdahale etti. Bir, iki evde hasar oldu, mahalleye yangın girmedi. Gündoğmuş'un doğu tarafından bir yaklaşım oldu, yakın yere sıçrama oldu. Helikopterlerimizin müdahalesiyle söndürüldü. Dağlık taraftaki yangın da söndürülüyor, çalışmalar devam ediyor. Burada yangın söndürme helikopterleri ring halinde dolaşıyor. Suyu alıp, yangın üzerine bırakıyorlar. Müdahale eden hava araçlarının sayısı bazen azalıp bazen artabiliyor. Yönetim helikopteriyle de çalışma yapıyoruz."

Bölge çok dağlık olduğu için uçakların çok fazla alçalamadığını aktaran Çavuşoğlu, "Bir iki defa geçtiler, denediler. Diğer alanlarda da söndürme çalışmalarına uçaklar katkı sağlıyor. Arıza oluyor, bakım oluyor. Sabah Gazipaşa Havalimanı'nda üç uçak 06.00'da kalkması gerekiyordu ama rüzgardan dolayı 11.00'de kalkabildi. Değişik zorluklar var. Yangın, Gündoğmuş'un içine girmeden püskürtüldü. İyice soğutma yapmak lazım, geceden sonra poyraza dönebilir. O zaman şehirlerimizde tehdit oluşturulabilir." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, kaymakamın, milletvekillerinin, diğer illerden orman bölge müdürlerinin de bölgedeki çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Çavuşoğlu, daha önce bölgede görev yapan ve araziyi bilen Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş'in de Gündoğmuş'taki çalışmaların başında olduğunu bildirdi.

Söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Yangını tamamen söndürmeden şehirlerimiz bölgelerimiz için tehdit bitmiş sayılmaz. Yurt dışından gelen uçakların gelişleri gidişleri oluyor, takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Bu gayretlerimiz boşa gitmez. Daha fazla orman yanmadan tamamen kontrol altına alırız. Ama rüzgar maalesef perşembe gününe kadar aleyhimize esiyor. İnşallah bu zorluklara rağmen bunun da üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

"Tüm ekip teyakkuz halinde"

Bakan Karaismailoğlu ise orman yangınları sebebiyle yaşanan sıkıntılı sürecin devam ettiğini, sıcaklığın 45 derecelere ulaşması ve nemin çok düşük olması nedeniyle tüm ekibin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Gündoğmuş'ta yangının yerleşim alanlarını tehdit ettiği bilgisi üzerine bölgeye intikal ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada şu anda 10 helikopterle olaya müdahale edildi. Aşağıda itfaiye araçları, iş makineleri, dozerler çalışıyorlar. Topyekun olağanüstü bir mücadele var. Binlerce arkadaşımız çalışıyor. Devletimiz bütün gücüyle olayın üzerindedir. İnşallah en kısa zamanda bu yangının da üstesinden gelecektir. Eski afet öncesi günlere inşallah en kısa zamanda dönecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bütün gücümüzle buralardayız. Temennimiz en kısa zamanda, bir an önce bunların buralardan defedilmesi."

Karaismailoğlu, her konuda vatandaşın yanında olduklarını bildirdi.

Kara yollarındaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, Marmaris-Daçta yolunda özellikle ara ara kapatmalar olduğunu söyledi.

Bütün yolların kontrollerinin altında olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Daha çok lojistik amaçlı yolları açık tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz, en kısa zamanda." dedi.

(Bitti)

Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (2)
Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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