Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, Antalya'da orman yangınından etkilenen bölgeleri inceledi
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Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, Antalya'da orman yangınından etkilenen bölgeleri inceledi

Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, Antalya'da orman yangınından etkilenen bölgeleri inceledi
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın orman yangınından etkilenen ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın orman yangınından etkilenen ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Antalya'da 28 Temmuz'da çıkan yangının havadan ve karadan müdahaleler sonucu dün kontrol altına alındığı Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçelerindeki hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Yangının çıktığı ilk gün Antalya'ya gelen Çavuşoğlu ile Ersoy, koordinasyon ve incelemelerine devam ediyor.

Akseki'de yangından zarar gören Hocaköy Mahallesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu ile Aksoy, ardından İbradı ilçe merkezi ve Ormana bölgesinde vatandaşlarla buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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