Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, Alanya'da 'sağlıklı turizm'i anlattı Bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, Alanya'da 'sağlıklı turizm'i anlattı (2)ÇAVUŞOĞLU VE ERSOY MANAVGAT'TADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya'daki toplantının ardından Manavgat'a geçti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya'daki toplantının ardından Manavgat'a geçti. Manavgat'ın Titreyengöl Mevkii'nde bulunan bir otelde düzenlenen 'Ulualan Golf Otelleri Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy'un yanı sıra, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Partili milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuba Vural Çolak, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, siyasi partilerin ilçe başkanları, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, meslek odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Covid-19 ile mücadele ettiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Covid-19 ile tüm dünya mücadele ediyor. Bazı ülkelerde vaka sayılarında yeniden patlama var. Bununla ilgili telefonlar alıyoruz. Biz telefon açıyoruz, 'Nasıl yardımcı olabiliriz? diye. En başarılı olan ülkelerden biri Türkiye oldu. Çin'de vaka başladıktan sonra dünya ülkelerine yayılması kaçınılmazdı. 'Nasıl mücadele ederiz, altyapımız nedir, ihtiyaçlarımız nedir?' diye en baştan tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

'ÇOK FARKLI BİR DÜNYA BİZİ BEKLİYOR'

Bakan Çavuşoğlu, tüm tedbirleri alıp vatandaşa destek verdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs sonrası artık dünya aynı olmayacak, çok farklı bir dünya bizi bekliyor. İşte bu farklı dünyaya da hazır mıyız? Bizi hangi tehditler bekliyor? Hangi sınamalarla karşı karşıya kalacağız, ya da hangi fırsatlar önümüze çıkacak? Bunları nasıl değerlendireceğiz? Ekonomik gelişmeler nasıl seyredecek? Bölgeselleşme nasıl olacak, küreselleşme zarar mı görecek, tersine daha da mı hakim olacak? Dünya politikasında tek taraflılık mı hakim olacak, içe kapanma mı olacak? Üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yakın bölgelerden tedarik arayışları. O kadar çok değişecek ki biz de Türkiye olarak buna hazır olmamız gerekiyor."

Kriz döneminde turizm başta olmak üzere tüm sektörlerin etkilendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte etkilenen her kesime, çalışan, işini kaybedenler dahil herkese her türlü desteği verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Tıpkı geçmişte dünyada ve Türkiye'de yaşanan krizlerde olduğu gibi önümüzdeki süreçte ülkemizi hak ettiği yere getirmek için bu çalışmaları hep beraber sürdüreceğiz. Turizm sektörü de bunlardan bir tanesi."

'TURİZME HER ZAMAN ÇOK ÖNEM VERDİK'

Antalya'da diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektörünün de pandemiden etkilendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 'Sezonu en az kayıpla nasıl geçirebiliriz'in çalışmasını yaptıklarını aktardı. Dünyada her alanda olduğu gibi turizm alanında da geleceğe hazırlandıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Turizme her zaman çok önem verdik. '12 ay turizm' dedik. Kaliteyi, turizmden geliri nasıl artırabiliriz? Sadece seçim zamanında değil, her zaman Manavgat'ın geleceğiyle ilgili toplantılar da oluyor. Manavgat için daha iyisini nasıl yapabilirizi konuştuk. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığının planladığı projeleri değerlendirip, Manavgat ve Antalya'nın turizmdeki geleceğini istişare etmemizi anlamlı buluyorum. Her partiden vatandaşlarımız var. Şehrimiz, turizmimiz, sektörümüz siyaset üstüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA