Bakanlar Çavuşoğlu ve Albayrak, Katarlı Bakanlarla Görüştü

18. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi, Katar Dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Sultan Bin Saad al Muraikhi ile görüştü.