: Bakanlar Albayrak ve Kurum, incelemelerde bulundu (1)

05.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:02

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı ziyareti

Bakanların vatandaşlarla sohbeti

Ekmek fırınına giren bakanlar

Bakanı Berat Albayrak'ın kendi eliyle ekmeği bölüp gazetecilere ve görevlilere dağıtması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da enkaz alanlarında incelemelerde bulunup, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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