Bakanlar Albayrak ve Kurum, incelemelerde bulundu (1)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı ziyareti Bakanların vatandaşlarla sohbeti Ekmek fırınına giren bakanlar Bakanı Berat Albayrak'ın kendi eliyle ekmeği bölüp gazetecilere ve görevlilere dağıtması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı ziyareti
Bakanların vatandaşlarla sohbeti
Ekmek fırınına giren bakanlar
Bakanı Berat Albayrak'ın kendi eliyle ekmeği bölüp gazetecilere ve görevlilere dağıtması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da enkaz alanlarında incelemelerde bulunup, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.