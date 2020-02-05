Bakanlar Albayrak ve Kurum, incelemelerde bulundu (1)
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Bakanlar Albayrak ve Kurum, incelemelerde bulundu (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un esnafı ziyareti Bakanların vatandaşlarla sohbeti Ekmek fırınına giren bakanlar Bakanı Berat Albayrak'ın kendi eliyle ekmeği bölüp gazetecilere ve görevlilere dağıtması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat...

05.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:02
Bakanlar Albayrak ve Kurum, incelemelerde bulundu (1)

Hazine ve Maliye Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un esnafı ziyareti

Bakanların vatandaşlarla sohbeti

Ekmek fırınına giren bakanlar

Bakanı Berat Albayrak'ın kendi eliyle ekmeği bölüp gazetecilere ve görevlilere dağıtması ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da enkaz alanlarında incelemelerde bulunup, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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: Bakanlar Albayrak ve Kurum, incelemelerde bulundu (1)
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