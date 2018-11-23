Bakanlar Albayrak ve Gül, Üniversitelilerle Buluştu (2)

BAKANLAR ESNAFLA BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üniversitedeki programın ardından Mehmet Nuri Paşa Camii'nde cuma namazı kıldı. Bakanlar, namazın ardından cami avlusundaki vatandaşlara tatlı ikram etti. İki bakan daha sonra Boyacı Mahallesi'nde bakırcılarla bir araya geldi. Bakırcı ustalarıyla bakır döven Albayrak ve Gül, esnaflarla sohbet edip, sıkıntılarını dinledi.