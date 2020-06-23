Bakanlar Akar ve Soylu'ya yönelik suikast için keşif planı davasında sanıklar için istenen cezalar...
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Bakanlar Akar ve Soylu'ya yönelik suikast için keşif planı davasında sanıklar için istenen cezalar...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast için keşif yapma talimatı alan PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen 2 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Bakanlar Akar ve Soylu'ya yönelik suikast için keşif planı davasında sanıklar için istenen cezalar...
23.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:27

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast için keşif yapma talimatı alan PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen 2 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Sonay B.'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, diğer iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Sonay B. ile tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö. ile bulundukları ildeki mahkemelerden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaasında, Ankara'da polise teslim olan Sonay B.'nin örgüt üyesi olduğunu güvenlik güçlerine söylediğini, bunun üzerine sanık hakkında araştırma yapıldığını anlatan savcı, sanığın örgüt içinde "Zendar" kod adını kullandığının ve örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğini kaydetti. Savcı, sanık Sonay B.'nin örgütün patlayıcı madde ve mayın imalatı bölümünde eğitim gördüğünü ve Türkiye sınırına yakın bölgeler ile TSK'ya ait karakollara yakın bölgelere yerleştirilmek üzere patlayıcı madde imal ettiğinin anlaşıldığını bildirdi. Savcı, yargılama aşamasında sanığın, Milli Savunma Bakanı Akar veya İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik yapılması planlanan suikast için keşif yapma amacıyla örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiğini anlattığını vurguladı. Mütalaada ayrıca, sanık Sonay B.'nin 263 PKK/KCK terör örgütü üyesini teşhis ettiği ve hakkında beyanda bulunduğu ifade edildi.

Savcı, toplanan deliller kapsamında, Akar ve Soylu'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçuna ilişkin icrai bir faaliyette bulunmadığını ifade ettiği Sonay B.'nin bu suçtan beraatına karar verilmesini talep etti. Savcı, Sonay B.'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesini istedi. Savcı, sanık Sonay B.'ye yardım ettiği belirtilen Süleyman A. ile Levent Ö'nün ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcı mütalaasının ardından sanıklara söz hakkı verildi. Sanık Sonay B., "Örgütten kaçabilmek için verilen görevi kabul ettim. Söz konusu yerlere mayınları yerleştirmek zorundaydım. Burada nasıl dört duvar arasındaysam orada da dört beden arasındaydım. 15-16 yaşında yaptığım hatanın bedelini 5 yıldır ödüyorum" dedi.

Sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö. ise suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Sanık avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanık Sonay B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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