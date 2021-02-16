Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te Gara operasyonunu anlattı (2)
16.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:34
BAKAN SOYLU, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BAKAN SOYLU, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine, "HDP'li kadın milletvekili" dedi. Soylu, 'şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?' sorusuna ise, 'evet' yanıtını verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR