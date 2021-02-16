Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te Gara operasyonunu anlattı (2)

BAKAN SOYLU, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine, "HDP'li kadın milletvekili" dedi. Soylu, 'şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?' sorusuna ise, 'evet' yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR