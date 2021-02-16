Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te Gara operasyonunu anlattı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te Gara operasyonunu anlattı (2)

16.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:34
Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te Gara operasyonunu anlattı (2)

BAKAN SOYLU, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BAKAN SOYLU, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu sorusu üzerine, "HDP'li kadın milletvekili" dedi. Soylu, 'şu anda milletvekili mi, parlamentoda mı?' sorusuna ise, 'evet' yanıtını verdi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Özge Özder Prens Harry Merve Dizdar Emina Jahovic
Spor Deniz Türüç Abdullah Avcı Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakanlar Akar ve Soylu, Meclis'te Gara operasyonunu anlattı (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 18:34:50. #1.16#
title