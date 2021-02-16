Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)
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Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)

16.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:12
Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜBakanlar Akar ve Soylu'nun, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi.

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ

Bakanlar Akar ve Soylu'nun, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonu hakkında bilgi verildi. Bakan Akar, çıkışta gazetecilerin ziyarete ilişkin sorusuna "Konu malum" cevabını verdi.


Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)
Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)
Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'na ziyaret (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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