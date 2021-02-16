Son dakika haberleri... Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaretMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.