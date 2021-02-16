Son dakika haberleri... Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaret
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Son dakika haberleri... Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaret

16.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:54
Son dakika haberleri... Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaretMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Bakanlar Akar ve Soylu, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeye sivil plakalı araçla geldi. Akar ve Soylu'yu, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz karşıladı. Bakanlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in makamına geçti. Akar ve Soylu, basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gara operasyonu hakkında Akşener'e bilgi verdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Akar ve Soylu, İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Bakan Akar, görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, "Malum konular" cevabını verdi.

Son dakika haberleri... Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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