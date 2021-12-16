Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu durağa çelenk bıraktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 yıl önce 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralandığı terör saldırısının yaşandığı Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret etti.

Çeşitli etkinliklere katılmak üzere kente gelen Akar ve Karaismailoğlu, ilk olarak Kartal Şehitliği'ni ziyaret edip, şehitler için dua etti. İki bakan, burada Kur'an-ı Kerim okuyan bir asker eşi ile sohbet etti.

Daha sonra terör saldırısının yaşandığı yeri ziyaret eden bakanları, burada gazi ve şehit yakınları karşıladı.

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ziyaret sona erdi.

Bakanlara, ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın ve il protokolü de eşlik etti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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