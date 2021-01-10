Bakanlar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakanlar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:18
Bakanlar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Ekonomiden sorumlu bakanlar, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ekonomiden sorumlu bakanlar, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mesajında, "Değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Toplumun doğru ve güvenilir haber alma hakkını temin etmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla gece gündüz demeden fedakarca ve özveriyle çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın sektöründe emek veren, kamuoyunu özgür ve tarafsız bir şekilde bilgilendiren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Ülke menfaatlerini bir an olsun göz ardı etmeden, sesimizi özgür ve tarafsız bir şekilde tüm dünyaya duyuran basın emekçilerine minnettarız." paylaşımında bulunarak, gazetecilere görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Fikri Sağlar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Emre Taşdemir Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Endonezya Fatih Terim Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakanlar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 17:24:30. #1.14#
title