Bakank Varank, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Varank'ın katılımcılarla selamlaşması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Bakan Varank'a hediye takdimi AFYONKARAHİSAR - Sanayi ve...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi
Bakan Varank'ın katılımcılarla selamlaşması
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Bakan Varank'a hediye takdimi
AFYONKARAHİSAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. - Detaylar -