Bakank Varank, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı
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Bakank Varank, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Varank'ın katılımcılarla selamlaşması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Bakan Varank'a hediye takdimi AFYONKARAHİSAR - Sanayi ve...

04.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi

Bakan Varank'ın katılımcılarla selamlaşması

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Bakan Varank'a hediye takdimi

AFYONKARAHİSAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar'da düzenlenen, " İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. - Detaylar -

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakank Varank, "AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı
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