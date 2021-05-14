Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
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Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı Çalınan koyunlarının acısını devletin desteğiyle unutan Ayşe Teyze'nin 40 koyunu 80'e çıktı Ayşe Teyze'nin Ramazan Bayramı'nda yüzü gülüyor Ayşe Akgül: "Bunlar olmasaydı yıkılırdım" "Gece-gündüz gözümüz gibi bakıyoruz" "1-2 tanesini satıp yem almaya...

Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı

Çalınan koyunlarının acısını devletin desteğiyle unutan Ayşe Teyze'nin 40 koyunu 80'e çıktı

Ayşe Teyze'nin Ramazan Bayramı'nda yüzü gülüyor

Ayşe Akgül:

"Bunlar olmasaydı yıkılırdım"

"Gece-gündüz gözümüz gibi bakıyoruz"

"1-2 tanesini satıp yem almaya bile kıyamıyorum"

ADANA - Adana'da çalınan 40 koyununun yerine devlet tarafından 40 koyun hediye edilen Ayşe Akgül, "Devlet sayesinde Ramazan Bayramı'nda yüzüm güldü. 40 koyun 80 koyuna çıktı. Bunlar olmasaydı ben ayakta zor dururdum, yıkılırdım. Bu sene yüzümüz gülerek bir bayram geçiriyoruz" dedi.

Geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 61 yaşındaki Ayşe Akgül'ün 50 koyunu 7 Kasım 2019 tarihinde gece 03.00 sıralarında çalındı. Sabah saatlerinde koyunları ahırda göremeyen Akgül, 4 kilometre uzaklıkta 10 koyunu buldu ve durumu polise bildirdi. Polis ekipleriyse bölgede güvenlik kamerası olmadığı için hırsızları bulamadı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından harekete geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayşe Akgül'ün mağduriyetinin giderilmesi için aynı gün gerekli talimatları verdi ve Akgül'e 40 koyun hediye edildi. Gözyaşları dinen Ayşe Akgül, hediye edilen koyunlardan sonra tekrardan geçimini sağlamaya başladı ve aradan geçen 1 buçuk yılda sürüsünü 40 koyundan 80 koyuna çıkarttı.

"Kendimize bakmıyoruz, koyunlara bakıyoruz"

İHA'ya açıklamalarda bulunan Ayşe Akgül, devlet sayesinde Ramazan Bayramı'nda yüzünün güldüğünü söyleyerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Önce Allah sonra devletimiz. 50 koyunum çalındı ve 40 koyun verdiler. Çok sağ olsunlar. Bu sene yüzümüz gülerek bir bayram geçiriyoruz. Bunlara gece-gündüz gözümüz gibi bakıyoruz. Kendimize bakmıyoruz, koyunlara bakıyoruz" diye konuştu.

"Vicdan azabı çekiyorlarsa koyunlarımı getirsinler"

Tekrardan koyununu çalan hırsızlara seslenen Akgül, "O hırsızlar eğer vicdan azabı çekiyorlarsa benim o koyunlarımı ya da parasını getirsinler. Benim hiçbir gelirim yok. Bir taraftan güvencem yok. Bunlar olmasaydı ben ayakta zor dururdum, yıkılırdım" dedi.

"Satıp yem almak istiyorum ama kıyamıyorum"

Yem almak için sürüsündeki 1-2 koyunu satmaya kıyamadığını söyleyen Ayşe Akgül, "Onlara bakmayı çok istiyorum. Gece gündüz başlarında bekliyorum. Yem sıkıntım var. İçinden bir iki tanesini satıp yem almak istiyorum ama kıyamıyorum. Bir tanesi ölse benim ciğerim sızlıyor" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı
Son dakika haberleri! Bakanın hediye ettiği 40 koyun 80'e çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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