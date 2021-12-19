Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda Yapımı Devam Eden Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda Yapımı Devam Eden Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda Yapımı Devam Eden Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda yapımı devam eden Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu pic. twitter. com/fjFWkXcSqO— T. C.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda yapımı devam eden Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu pic. twitter. com/fjFWkXcSqO

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 19, 2021 Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası esnafı ile bir araya geldik ?? pic. twitter. com/iTJ2hyvjUh

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 19, 2021

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