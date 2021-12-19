Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda Yapımı Devam Eden Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda yapımı devam eden Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu pic. twitter. com/fjFWkXcSqO

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 19, 2021 Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası esnafı ile bir araya geldik ?? pic. twitter. com/iTJ2hyvjUh

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 19, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet