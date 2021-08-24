Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Sinop Ayancık'ta Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakanımız Sn. @suleymansoylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Sinop Ayancık'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/YtKvYUUmK7— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 24, 2021.