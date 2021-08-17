Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Sel Felaketinden Etkilenen Kastamonu Bozkurt'a Bağlı Kestanesökü Köyü'nde İncelemelerde Bulundu
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu Bozkurt'a bağlı Kestanesökü Köyü'nde, incelemelerde bulundu pic. twitter. com/JCOyji7tVW— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 17, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu Bozkurt'a bağlı Kestanesökü Köyü'nde, incelemelerde bulundu pic. twitter. com/JCOyji7tVW
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 17, 2021
Kaynak: Habermetre