Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Romanya Cumhurbaşkanı Millî Güvenlik Danışmanı Sn. lon Oprişor'u Kabul Etti - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Romanya Cumhurbaşkanı Millî Güvenlik Danışmanı Sn. lon Oprişor'u Kabul Etti

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Romanya Cumhurbaşkanı Millî Güvenlik Danışmanı Sn. lon Oprişor'u Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Sn. Ion Oprişor'u kabul etti pic. twitter. com/KGBSsFElkf— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 9, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Sn. Ion Oprişor'u kabul etti pic. twitter. com/KGBSsFElkf

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 9, 2021

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