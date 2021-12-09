Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Romanya Cumhurbaşkanı Millî Güvenlik Danışmanı Sn. lon Oprişor'u Kabul Etti
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Sn. Ion Oprişor'u kabul etti pic. twitter. com/KGBSsFElkf— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 9, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Sn. Ion Oprişor'u kabul etti pic. twitter. com/KGBSsFElkf
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 9, 2021
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