Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize'deki Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

#CanlıYayın?? |??Rize'de yaşanan sel felaketi sonrası Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu ile birlikte, Rize'de incelemelerde bulunuyorlar https://t. co/6sbBto5hcr— T. C.

#CanlıYayın?? |??Rize'de yaşanan sel felaketi sonrası Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu ile birlikte, Rize'de incelemelerde bulunuyorlar https://t. co/6sbBto5hcr

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 14, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Bakanlarımız Sn. @murat_kurum ve Sn. @akaraismailoglu ile birlikte, sel felaketinden etkilenen Rize'de, devam eden arama kurtarma çalışmalarını incelemelerde bulundular pic. twitter. com/vB4TIIrq3I

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 15, 2021 Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hayati Yazıcı ile sel ve heyelandan etkilenen Rize'ye geldi. Sn. Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor. " dedi. İlk önce AFAD Kriz Merkezi'nde brifing alan bakanlar, daha sonra Güneysu ilçesi ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde inceleme yaptı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten bakanlar, sel ve heyelandan zarar gören bölgelerde çalışma yapan ekiplerden de bilgi aldı. Bakanlarımız, Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bulunan ve heyelan nedeniyle yıkılan binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili de yetkililerle görüştü. Bakanımzı Sn. Soylu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Rize'ye hem de Türkiye'ye geçmiş olsun dileyerek, geçen yıl aynı dönemde de bölgede benzer hadisenin yaşandığını söyledi. Meteorolojinin tespitlerine göre bölgede, saat 15. 00 ve 16. 00'dan itibaren yoğun bir yağış gerçekleştiğini belirten Sn. Soylu, 7 saat içerisinde metrekareye 220 kilogram yağış düştüğünü dile getirdi. Yağışın Çayeli, Kalkandere, Güneysu ilçeleri ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde, özellikle de Güneysu ve Muradiye'de etkili olduğunu ifade eden Soylu, "Şu anda ulaşılamamış ve mahsur kalmış vatandaşımız, şu andaki bilgimize göre yok. Köylerinde mahsur kalmış vatandaştan bahsediyorum. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı şu anda kapalı durumda. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. " diye konuştu. Güneysu ilçesi ile bir köyde elektrik kesintisi olduğunu, bölgede su konusunda bir sorun bulunmadığını aktaran Sn. Soylu, tedbirlerin alınmasının ardından elektrik olmayan bölgelere enerji verileceğini söyledi. İnşallah Onlara Canlı Bir Şekilde Ulaşabilme Umudumuz Var

Muradiye beldesindeki bir evin yıkılmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Sn. Soylu, şöyle devam etti: "Muradiye beldesinde, biraz önce enkazda bulunduğumuz alanda 3 vatandaşımızın olduğu değerlendiriliyordu. Bir vatandaşımıza ulaştık, 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İki vatandaşımızın evin önünde oldukları, yukarıdan kopup gelen heyelanla birlikte evi de aşağıya aldığı, evle arabanın arasına sıkıştığı konusunda bir değerlendirmesi var arkadaşlarımızın. Arama kurtarma ekiplerimiz orada çalışıyorlar. İnşallah onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var, Cenab-ı Allah nasip ederse. " Sn. Soylu, "Bir vatandaşımızın da Güneysu'da kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda ne arama kurtarmacı arkadaşlarımız ne biz ne de valiliğimiz tam emin değiliz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sabahleyin, şu anda yoldalar, sahil güvenlik ekiplerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. Helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmasına katılacaklar. " ifadelerini kullandı. Bakanımız Sn. Soylu, "Toplam 4 vatandaşımız, bir vatandaşımıza ulaştık, maalesef rahmet-i rahmana kavuştu. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var. Onunla ilgili de arama çalışmalarımız devam ediyor. " dedi. AFAD'tan 5 Milyon Liralık Kaynak Gönderilecek

Sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını kaydeden Sn. Soylu, "Güneysu'da gece haliyle gördüğümüz 20'ye yakın esnafın da hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan esnaflar, evler bütün bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız AFAD'tan gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla birlikte elbette ki yollarda nelerimiz var, diğer kapanan yollarda nelerimiz var, bunlarla ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonra hemen bu adım atılacak. " değerlendirmesini yaptı. Sn. Soylu, sabah saatlerinde yeni bir değerlendirme daha yapacaklarını ve alınacak tedbirleri belirleyeceklerini söyledi. Bölgede daha önce alınan tedbirleri de anımsatan Sn. Soylu, şöyle konuştu: "Bu coğrafyada alınan tedbirler sayesinde, hem derelerin ıslah edilmesi hem kanala alınması konusunda atılan adımlar bu taşmaların daha büyük hasarlar oluşturmasına bir engel teşkil etti ama elbette ki coğrafyanın bize birtakım sorumluluklar yüklediği de apaçık ortada. Onun için daha tedbirli bir şekilde bu coğrafyadaki yapılanmaları ortaya koymak bizim temel sorumluluğumuzdur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşımızın yalnız olmadığını, emirlerine amade olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. "

Kaynak: Habermetre