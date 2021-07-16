Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize'de Afet Bölgesinde İncelemelerde bulundu
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize'de Afet Bölgesinde İncelemelerde bulundu

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize'de Afet Bölgesinde İncelemelerde bulundu
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Rize Güneysu'da, devletimizin tüm imkanlarıyla ve var gücümüzle sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Rize Güneysu'da, devletimizin tüm imkanlarıyla ve var gücümüzle sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

Rabbim, ülkemizi her türlü afetten uzak eylesin... @murat_kurum @akaraismailoglu pic. twitter. com/QJVgYih52U

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 16, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Bakanlarımız Sn. @murat_kurum ve Sn. @akaraismailoglu ile birlikte, Rize Güneysu'ya bağlı Tepebaşı ve Kiremitköy'de devam eden arama kurtarma çalışmalarını incelemelerde bulunuyorlar pic. twitter. com/Dqec3VqQKn

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 16, 2021

Kaynak: Habermetre

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