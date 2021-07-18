Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde Muhtarlarımızla Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde, Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi pic. twitter. com/zoNEt07OWf— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 18, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde, Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi pic. twitter. com/zoNEt07OWf
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 18, 2021
Kaynak: Habermetre