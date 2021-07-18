Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde Muhtarlarımızla Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde Muhtarlarımızla Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde Muhtarlarımızla Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
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Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde, Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi pic. twitter. com/zoNEt07OWf— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 18, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde, Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi pic. twitter. com/zoNEt07OWf

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 18, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde Muhtarlarımızla Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı - Haberler
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