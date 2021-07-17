Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/f6uZtf5Mkn— T. C.