Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Özel Güvenlik Günü ve Haftası Dolayısıyla Özel Güvenlik Heyetini Kabul Etti
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Özel Güvenlik Günü ve Haftası Dolayısıyla Özel Güvenlik Heyetini Kabul Etti

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Özel Güvenlik Günü ve Haftası Dolayısıyla Özel Güvenlik Heyetini Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası vesilesiyle @Guvenlik_is Sendikası Genel Başkanı Sn. Ömer Çağırıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/t8NUWlCOwy— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 25, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası vesilesiyle @Guvenlik_is Sendikası Genel Başkanı Sn. Ömer Çağırıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/t8NUWlCOwy

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 25, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Özel Güvenlik Günü ve Haftası Dolayısıyla Özel Güvenlik Heyetini Kabul Etti - Haberler
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