Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Özel Güvenlik Günü ve Haftası Dolayısıyla Özel Güvenlik Heyetini Kabul Etti

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası vesilesiyle @Guvenlik_is Sendikası Genel Başkanı Sn. Ömer Çağırıcı ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/t8NUWlCOwy— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 25, 2021.