Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Pulat Bobojonov ile Bir Araya Geldi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile resmi çalışma ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Pulat Bobojonov arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriliyor pic. twitter.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile resmi çalışma ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Pulat Bobojonov arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/cmtxOaz67D
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 1, 2021
Kaynak: Habermetre