Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Teşrifleriyle Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Otoları Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Teşrifleriyle Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Otoları Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Teşrifleriyle Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Otoları Teslim Töreni Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun teşrifleriyle Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Otoları Teslim Töreni gerçekleştirildi pic. twitter. com/Ck1Qs2UnNL— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 28, 2021.

BURSA (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun teşrifleriyle Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Otoları Teslim Töreni gerçekleştirildi pic. twitter. com/Ck1Qs2UnNL

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 28, 2021

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