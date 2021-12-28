Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Teşrifleriyle Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Otoları Teslim Töreni Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun teşrifleriyle Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Otoları Teslim Töreni gerçekleştirildi pic. twitter. com/Ck1Qs2UnNL— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 28, 2021.
BURSA (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun teşrifleriyle Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yeni Hizmet Otoları Teslim Töreni gerçekleştirildi pic. twitter. com/Ck1Qs2UnNL
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 28, 2021
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