Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Libya Programı
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Libya Programı

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Libya Programı
Habermetre - Haberler | Toplum

Resmi çalışma ziyareti kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sn. Halid El-Ticani Mazin ile bir araya geldi pic. twitter.

Resmi çalışma ziyareti kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sn. Halid El-Ticani Mazin ile bir araya geldi pic. twitter. com/eDa5NlmZCm

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 12, 2021

Kaynak: Habermetre

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