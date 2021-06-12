Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Libya Programı
Resmi çalışma ziyareti kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sn. Halid El-Ticani Mazin ile bir araya geldi pic. twitter.
Resmi çalışma ziyareti kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sn. Halid El-Ticani Mazin ile bir araya geldi pic. twitter. com/eDa5NlmZCm
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 12, 2021
Kaynak: Habermetre