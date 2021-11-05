Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Güvenlik Başkanlığında İzmir'de İzmir Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında İzmir'de, İzmir Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/fornuc7947— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 5, 2021.
İZMİR (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında İzmir'de, İzmir Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/fornuc7947
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 5, 2021
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