Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Bursa'da, Bursa Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bursa'da, Bursa Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/ccoobky7ld— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 28, 2021.
BURSA (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bursa'da, Bursa Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/ccoobky7ld
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 28, 2021
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