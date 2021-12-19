Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Kilis'te Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Kilis'te Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Kilis'te Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kilis Valiliğimizde; Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda görevli valilerimizin, bakanlığımız koordinesinde yürüttükleri danışmanlık hizmetlerini değerlendiriyoruz pic. twitter. com/CzrqacyXMG— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 19, 2021.

KİLİS (Habermetre) - Kilis Valiliğimizde; Suriye Görev Gücü Harekat Alanı'nda görevli valilerimizin, bakanlığımız koordinesinde yürüttükleri danışmanlık hizmetlerini değerlendiriyoruz pic. twitter. com/CzrqacyXMG

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 19, 2021

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