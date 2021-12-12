Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında İstanbul Bayrampaşa'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında İstanbul Bayrampaşa'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında İstanbul Bayrampaşa'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında İstanbul Bayrampaşa'da, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/7ZLQ73Yd3O— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 12, 2021.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında İstanbul Bayrampaşa'da, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/7ZLQ73Yd3O

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 12, 2021

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