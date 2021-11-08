Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Bakanlığımızda Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Bakanlığımızda Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Bakanlığımızda Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/Dm8sm1y23M— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 8, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/Dm8sm1y23M

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 8, 2021

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