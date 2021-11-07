Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında İstanbul Arnavutköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında İstanbul Arnavutköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında İstanbul Arnavutköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında İstanbul Arnavutköy'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/QpqoTqA1fi— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 7, 2021.

İSTANBUL (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında İstanbul Arnavutköy'de, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/QpqoTqA1fi

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 7, 2021

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