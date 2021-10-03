Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Adana'da Adana Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Adana'da, Adana Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/ALiSIFxVRf— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 3, 2021.
ADANA (Habermetre) - Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Adana'da, Adana Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/ALiSIFxVRf
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 3, 2021
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