Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Sivas'ta Sivas Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Sivas'ta, Sivas Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/COal6WviMy— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 19, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Sivas'ta, Sivas Güvenlik Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/COal6WviMy
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 19, 2021
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