Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun Başkanlığında Artvin Arhavi Kaymakamlığı'nda Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Artvin Arhavi Kaymakamlığı'nda, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/Llp7ClNwCp— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 26, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Artvin Arhavi Kaymakamlığı'nda, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/Llp7ClNwCp
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 26, 2021
Kaynak: Habermetre