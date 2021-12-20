Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/3X9xyTx8hX— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 20, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/3X9xyTx8hX
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 20, 2021
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