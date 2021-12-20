Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
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Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/3X9xyTx8hX— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 20, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Moldova Cumhuriyeti Karabinieri Genel Komutanı Albay ?tefan Pavlov ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/3X9xyTx8hX

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 20, 2021

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