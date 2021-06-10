Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ruslan Kazakbaev ile Bir Araya Geldi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi pic. twitter. com/crnmhGIetp— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 10, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi pic. twitter. com/crnmhGIetp
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 10, 2021
Kaynak: Habermetre