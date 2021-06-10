Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ruslan Kazakbaev ile Bir Araya Geldi
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ruslan Kazakbaev ile Bir Araya Geldi

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ruslan Kazakbaev ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi pic. twitter. com/crnmhGIetp— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 10, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ruslan Kazakbaev ile bir araya geldi pic. twitter. com/crnmhGIetp

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 10, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Ruslan Kazakbaev ile Bir Araya Geldi - Haberler
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