Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
25. Gün Kastamonu BozkurtYaralar sarılıyor.
25. Gün Kastamonu Bozkurt
Yaralar sarılıyor...
Altyapı
Menfez
Köprü
Yol
Rusubat
Temizlik
Arama/Kurtarma/İyileştirme
Elektrik/Su/Telefon
Ev Taşıma
Hasar/Zarar Tespit ve Tazmini
Yıkım/Yapım
Yemek/Gıda/Eşya
Sokak Hayvanları
İlaçlama ve
Çocuklar...
Yüzlerce iş ilerliyor çok şükür pic. twitter. com/3eWrCUhxih
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 5, 2021
Kaynak: Habermetre