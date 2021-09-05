Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

25. Gün Kastamonu BozkurtYaralar sarılıyor.

25. Gün Kastamonu Bozkurt

Yaralar sarılıyor...

Altyapı

Menfez

Köprü

Yol

Rusubat

Temizlik

Arama/Kurtarma/İyileştirme

Elektrik/Su/Telefon

Ev Taşıma

Hasar/Zarar Tespit ve Tazmini

Yıkım/Yapım

Yemek/Gıda/Eşya

Sokak Hayvanları

İlaçlama ve

Çocuklar...

Yüzlerce iş ilerliyor çok şükür pic. twitter. com/3eWrCUhxih

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 5, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu - Haberler
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