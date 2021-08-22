Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
11. GünKastamonu Bozkurt'tayız...Gönüllüler, UMKE'ciler, eczacılar, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri... Herkes, el birliğiyle ve büyük bir gayretle çalışıyor.
11. Gün
Kastamonu Bozkurt'tayız...
Gönüllüler, UMKE'ciler, eczacılar, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri... Herkes, el birliğiyle ve büyük bir gayretle çalışıyor. BİZ, BÜYÜK BİR AİLEYİZ.
Bu Millet, Büyük Millet pic. twitter. com/DvMSnrtZiO
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 22, 2021
Kaynak: Habermetre