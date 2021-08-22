Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu

11. GünKastamonu Bozkurt'tayız...Gönüllüler, UMKE'ciler, eczacılar, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri... Herkes, el birliğiyle ve büyük bir gayretle çalışıyor.