Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

11. GünKastamonu Bozkurt'tayız...Gönüllüler, UMKE'ciler, eczacılar, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri... Herkes, el birliğiyle ve büyük bir gayretle çalışıyor.

11. Gün

Kastamonu Bozkurt'tayız...

Gönüllüler, UMKE'ciler, eczacılar, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri... Herkes, el birliğiyle ve büyük bir gayretle çalışıyor. BİZ, BÜYÜK BİR AİLEYİZ.

Bu Millet, Büyük Millet pic. twitter. com/DvMSnrtZiO

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 22, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu - Haberler
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