Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Değerlendirme Toplantısına Katıldı
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. @fuatoktay'ın başkanlığında; Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum, Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul'ün katılımlarıyla Kastamonu Bozkurt'ta, Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/wgVuNZxhvF— T. C.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. @fuatoktay'ın başkanlığında; Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum, Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul'ün katılımlarıyla Kastamonu Bozkurt'ta, Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/wgVuNZxhvF

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 21, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Değerlendirme Toplantısına Katıldı - Haberler
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