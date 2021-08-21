Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. @fuatoktay'ın başkanlığında; Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum, Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul'ün katılımlarıyla Kastamonu Bozkurt'ta, Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/wgVuNZxhvF— T. C.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. @fuatoktay'ın başkanlığında; Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum, Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul'ün katılımlarıyla Kastamonu Bozkurt'ta, Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/wgVuNZxhvF
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 21, 2021
Kaynak: Habermetre