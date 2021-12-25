Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Karadeniz Vakfı 17. Olağan Genel Kurulu'na Katıldı - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Karadeniz Vakfı 17. Olağan Genel Kurulu'na Katıldı

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Karadeniz Vakfı 17. Olağan Genel Kurulu'na Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'yi sadece içinde bulunduğumuz 780 bin kilometrekarelik bir ülke olarak görmek, yanılgıların en büyüğüdür.

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Türkiye'yi sadece içinde bulunduğumuz 780 bin kilometrekarelik bir ülke olarak görmek, yanılgıların en büyüğüdür.

Gönül coğrafyamızla, ilgi alanlarını etki alanlarına çeviren, dünyaya kendi medeniyetini nakşetmeye çalışan Türkiye'yi, inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz https://t. co/FYHtXWxQNo pic. twitter. com/seDgEDfhkp

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 25, 2021

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