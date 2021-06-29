Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Çekya Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek'i Kabul Etti
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Çekya Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek'i Kabul Etti

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Çekya Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek'i Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, nezaket ziyareti kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında ülkemizde göreve başlayan Çekya Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek'i kabul etti pic. twitter. com/L7JZTwKm2b— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 29, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, nezaket ziyareti kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında ülkemizde göreve başlayan Çekya Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek'i kabul etti pic. twitter. com/L7JZTwKm2b

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 29, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Çekya Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek'i Kabul Etti - Haberler
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