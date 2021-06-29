Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Çekya Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek'i Kabul Etti
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, nezaket ziyareti kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında ülkemizde göreve başlayan Çekya Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek'i kabul etti pic. twitter. com/L7JZTwKm2b— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 29, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, nezaket ziyareti kapsamında geçtiğimiz Aralık ayında ülkemizde göreve başlayan Çekya Büyükelçisi Sn. Pavel Vacek'i kabul etti pic. twitter. com/L7JZTwKm2b
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 29, 2021
Kaynak: Habermetre