Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Bursa'da Türkiye Muhtarları El Ele Projesi Kapsamında Düzenlenen Toplantıya Katıldı
Farklılıklarımızı korumakla beraber; belli zeminde buluşmak, ülke menfaatini ilgilendiren temel değerler üzerinde, akl-ı selimin, ahlakın, anne babalarımız, öğretmenlerimiz ve camideki imamlarımızın/hocalarımızın bize öğrettikleri temel değerler üzerinde buluşabilmek durumundayız https://t.
Farklılıklarımızı korumakla beraber; belli zeminde buluşmak, ülke menfaatini ilgilendiren temel değerler üzerinde, akl-ı selimin, ahlakın, anne babalarımız, öğretmenlerimiz ve camideki imamlarımızın/hocalarımızın bize öğrettikleri temel değerler üzerinde buluşabilmek durumundayız https://t. co/f5RKENO74i pic. twitter. com/wDqoSYGqOa
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 28, 2021
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