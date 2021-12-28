Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Bursa'da Türkiye Muhtarları El Ele Projesi Kapsamında Düzenlenen Toplantıya Katıldı - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Bursa'da Türkiye Muhtarları El Ele Projesi Kapsamında Düzenlenen Toplantıya Katıldı

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Bursa'da Türkiye Muhtarları El Ele Projesi Kapsamında Düzenlenen Toplantıya Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Farklılıklarımızı korumakla beraber; belli zeminde buluşmak, ülke menfaatini ilgilendiren temel değerler üzerinde, akl-ı selimin, ahlakın, anne babalarımız, öğretmenlerimiz ve camideki imamlarımızın/hocalarımızın bize öğrettikleri temel değerler üzerinde buluşabilmek durumundayız https://t.

Farklılıklarımızı korumakla beraber; belli zeminde buluşmak, ülke menfaatini ilgilendiren temel değerler üzerinde, akl-ı selimin, ahlakın, anne babalarımız, öğretmenlerimiz ve camideki imamlarımızın/hocalarımızın bize öğrettikleri temel değerler üzerinde buluşabilmek durumundayız https://t. co/f5RKENO74i pic. twitter. com/wDqoSYGqOa

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 28, 2021

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