Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Margaritis Schinas ile Bir Araya Geldi - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Margaritis Schinas ile Bir Araya Geldi

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Margaritis Schinas ile Bir Araya Geldi

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştiren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Margaritis Schinas ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi pic. twitter. com/CDVpFPEG5P— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 19, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştiren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Margaritis Schinas ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi pic. twitter. com/CDVpFPEG5P

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 19, 2021

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