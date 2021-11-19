Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Margaritis Schinas ile Bir Araya Geldi

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştiren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Margaritis Schinas ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi pic. twitter. com/CDVpFPEG5P

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 19, 2021

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