Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin'de Selden Etkilenen Alanlarda İncelemelerde Bulundu
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin'de Selden Etkilenen Alanlarda İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin'de Selden Etkilenen Alanlarda İncelemelerde Bulundu
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Artvin Arhavi'deyiz.

Artvin Arhavi'deyiz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... pic. twitter. com/yXfLG4qghu

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 23, 2021 Bakanımız Sn. Soylu, ilk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde 14 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları inceledi, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Helikopterle daha sonra Artvin'e gelen Sn. Soylu, Arhavi ilçesinde dün meydana gelen selden etkilenen alanları havadan inceledi. Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, ilçe merkezinde devam eden çalışmaları da kontrol etti.

Kaynak: Habermetre

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